اتفاق تاريخي: الرئاسة السورية تعلن عن اتفاق لدمج قسد بمؤسسات الدولة السورية

اتفاق تاريخي : أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الاثنين، عن اتفاق باندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الجمهورية السورية، وفي إطار ذلك وقع الرئيس السوري أحمد الشرع ومظلوم عبدي اتفاقا لاندماج قوات سوريا الديموقراطية ضمن الدولة السورية.

وينص اتفاق "قسد" والدولة السورية على وقف إطلاق النار على كل الأراضي السورية، وضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة، كما نص الاتفاق على دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن الدولة. وضمان عودة كل المهجرين السوريين إلى بلداتهم وحمايتهم من الدولة.

وشمل الاتفاق دعم الدولة السورية في مكافحة ما يطلق عليه فلول الأسد وكافة التهديدات، رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة.