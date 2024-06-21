وزير الخارجية الإسرائيلي: "لا يمكن لإسرائيل أن تسمح لحزب الله بمواصلة مهاجمة أراضيها ومواطنيها، وسنتخذ قريبا القرارات اللازمة"

قال وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس على منصة "إكس"، في رسالة شديدة اللهجة تشير على ما يبدو إلى أن"إسرائيل تدرس ردا حاسما على هجمات حزب الله في الشمال": "لا يمكن لإسرائيل أن تسمح لحزب الله الإرهابية بمواصلة مهاجمة أراضيها ومواطنيها، وسنتخذ قريبا القرارات اللازمة".

وأشار كاتس إلى أنه"يجب على العالم الحر أن يقف دون قيد أو شرط إلى جانب إسرائيل في حربها ضد محور الشر بقيادة إيران والإسلام المتطرف. حربنا هي حربكم أيضا، وتهديد نصر الله لقبرص هو مجرد البداية".