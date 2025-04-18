جامعة هارفارد في مرمى النيران: إدارة ترامب تطالب بالشفافية بشأن التمويل الأجنبي

أصدرت وزارة التعليم الأميركية طلبا رسميا إلى جامعة هارفارد، تطالب فيه بتقديم وثائق مفصلة حول علاقاتها مع كيانات أجنبية، بعد اكتشاف "إفصاحات غير كاملة وغير دقيقة" في بيانات المؤسسة، بصفتها جهة متلقية للتمويل الفيدرالي، يجب على جامعة هارفارد أن تكون شفافة بشأن علاقاتها مع المصادر والحكومات الأجنبية. وللأسف، وجدت مراجعتنا أن هارفارد لم تكن شفافة أو كاملة في إفصاحاتها، وهو أمر غير مقبول وغير قانوني، كما صرحت وزيرة التعليم الأمريكية ليندا ماكماهون.

يمكن أن تشكل هذه المبادرة بداية لتدقيق متزايد في العلاقات الدولية للجامعات الأميركية الكبرى. وتعتبر جامعة هارفارد، التي تتمتع بمكانة عالمية مرموقة وأموال تقدر بأكثر من 50 مليار دولار، معرضة بشكل خاص للتمويل الأجنبي.ويثير طلب وزارة التعليم أسئلة أوسع نطاقا حول استقلال الجامعات في مواجهة مطالب الحكومة والتوازن بين التعاون الأكاديمي الدولي وحماية المصالح الوطنية.

ولم ترد جامعة هارفارد رسميا على الطلب حتى الآن، لكن الأمر قد يكون له تداعيات كبيرة على استراتيجية تمويلها وشراكاتها الدولية.

ويعد التحقيق جزءًا من جهد أوسع نطاقًا تبذله إدارة ترامب لفحص النفوذ الأجنبي في الجامعات الأمريكية المرموقة. وأضاف ماكماهون: "إن طلب هذه الوثيقة هو الخطوة الأولى التي اتخذتها إدارة ترامب لضمان عدم تعرض هارفارد للتلاعب من قبل كيانات أجنبية أو خدمتها لمصالحها، بما في ذلك الجهات المعادية للمصالح الأمريكية والطلاب الأمريكيين". "نأمل أن تلتزم هارفارد بشعارها وأن تكون صادقة في وثائقها الفيدرالية ومعاملاتها الدولية."

المتطلبات التفصيلية التي يجب استيفاؤها خلال 30 يومًا، حيث منحت وزارة التعليم جامعة هارفارد 30 يومًا لتقديم قائمة شاملة بالوثائق، بما في ذلك: - جرد جميع التبرعات والمنح والعقود من مصادر أجنبية / هوية جميع الأطراف المشاركة في هذا التمويل الأجنبي / جميع الوثائق المتعلقة بالتبرعات و/أو العقود بين هارفارد والحكومات الأجنبية / جميع الملفات المتعلقة بالطلاب الأجانب المطرودين أو الذين تم إلغاء اعتمادهم من جامعة هارفارد منذ 1 يناير 2016 / قائمة بجميع أسماء مستخدمي البريد الإلكتروني المعروفة لجامعة هارفارد والتي يستخدمها هؤلاء الطلاب الأجانب / سجل موظفي هارفارد المسؤول عن تسهيل طرد الطلاب الأجانب / تحديد جميع مصادر التمويل ومبالغ كل مشروع بحثي يقوم به الطلاب الأجانب المطرودون / جرد لجميع الباحثين والطلاب والموظفين الزائرين أو المؤقتين في هارفارد الذين ينتمون إلى حكومات أجنبية أو مرتبطون بها

التأثيرات على النظام الجامعي الأمريكي بأكمله