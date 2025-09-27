انهيار شرفة على مطعم في قلب تل أبيب | توثيق من الموقع

انهارت شرفة اليوم (السبت) على مطعم ياشكا، في شارع ديزنغوف في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل. لم تقع إصابات، لكن أُلحقت أضرار كبيرة بالمكان.

وأفيد من الشرطة أن قوات الشرطة والإنقاذ التي استدعيت إلى المكان قامت بتمشيط المنطقة، وبعد ذلك تبيّن أنه لم يتم العثور على مصابين.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل القوات في المكان لإبعاد الفضوليين وإخلاء السكان. في الوقت نفسه، تم استدعاء مهندس من قبل البلدية إلى الموقع لمتابعة معالجة الوضع.