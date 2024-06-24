شكاوى الإسرائيليين لمفوضية خدمات الدولة سجلت رقما قياسيا بعد الحرب

نشر مراقب الدولة ومفوض الشكاوى العامة، ماتنياهو إنجلمان، اليوم (الأحد) التقرير السنوي للمفوض - مع فصل خاص عن الشكاوى العامة خلال فترة الحرب. وبحسب التقرير، تلقت لجنة الشكاوى العامة في عام 2023 نحو 22356 رسالة شكوى، وهذا هو العام القياسي في حجم الشكاوى التي تم تلقيها في إسرائيل.

وذكر أيضًا أن 43% من الشكاوى التي كان للمفوضية سلطة التحقيق فيها في عام 2023 تبين أنها مبررة أو تم تصحيحها (نسبة قريبة من عام 2022 - 44%).

كما أن التقرير الذي نشره مراقب الدولة ومفوض شكاوى الجمهور بعد نحو شهرين من اندلاع الحرب، في شهر كانون الأول/ديسمبر، ورد ذكره أيضًا في التقرير الحالي. ويستعرض التقرير جميع نشاطات مفوضية شكاوى الجمهور في الأسابيع الستة الأولى من الحرب، ويصف الشكاوى التي تلقتها المفوضية وطرقت إلى حالة الطوارئ وتعامل المفوضية الفردي مع مجموعة مختارة من هذه الشكاوى.

وتطرقت الشكاوى الواردة في التقرير إلى مجالات مختلفة: فجوات الحماية، وقصور في التحذيرات من سقوط الصواريخ، وصعوبات الحصول على ترخيص لحمل السلاح، وصعوبات الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، وقصور في تلقي المنح والتعويضات، وغيرها.

وفي الفترة من 7 أيلول/أكتوبر 2023 إلى 31 كانون ثاني/ديسمبر 2023، تلقت هيئة الشكاوى العامة 1627 شكوى تتعلق بالحرب. كما أن 55% من الشكاوى التي كان من صلاحية المفوضية التحقيق فيها والتي تم الانتهاء من التحقيق فيها، تم تصحيحها. 68% من الشكاوى المتعلقة بحالة الطوارئ تم تلقيها عبر الخط الساخن واللقاءات مع الأشخاص الذين تم إخلاءهم في أنحاء البلاد.

هذه هي الجهات التي تلقت أكبر عدد من الشكاوى في مواضيع تتعلق بحالة الطوارئ: مؤسسة التأمين الوطني - 190؛ مصلحة الضرائب - 144؛ بلدية أشكلون – 124؛ وزارة الأمن القومي - 90 وقيادة الجبهة الداخلية - 83.

وشملت الشكاوى المقدمة ضد مؤسسة التأمين الوطني بشكل أساسي شكاوى تتعلق بمنح السكن وإعانات البطالة وتعويضات ضحايا الأعمال العدائية. وتضمنت الشكاوى المقدمة ضد مصلحة الضرائب بشكل رئيسي الشكاوى المتعلقة بمنح التعويضات. وتركزت الشكاوى ضد بلدية أشكلون بشكل أساسي على المنح ومعاملة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم. وتضمنت الشكاوى المقدمة ضد وزارة الأمن الوطني بشكل رئيسي الشكاوى المتعلقة بترخيص الأسلحة النارية. الشكاوى المقدمة ضد قيادة الجبهة الداخلية شملت بشكل أساسي شكاوى تتعلق بالحماية (الملاجئ ووحدات الدفاع الجوي).

ولخص إنجلمان نتائج التقرير بكلمات واضحة: "خلال الحرب، ظهرت العديد من الإخفاقات وأوجه القصور في معاملة الحكومة للمدنيين. وقد وصل ممثلو مفوضية شكاوى الجمهور في مكتب مراقب الدولة إلى حوالي 90 مركزًا تم إجلاؤهم وتمكنوا من مساعدة معظم المشتكين. ويجب على رئيس الحكومة والوزراء المعنيين التأكد من أن الدفاع المدني سيقدم الاستجابة المناسبة والفعالة لجميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، وخاصة من الشمال".