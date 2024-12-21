اليمن تجري اتصالات مع السلطات الجديدة في سوريا لاستلام مبنى السفارة لديها بدمشق
نقلت الوزارة عن مصدر مسؤول قوله إن "سفارة الجمهورية اليمنية في دمشق ستعاود عملها بمجرد استعادة مقر السفارة الذي امتنع النظام السابق عن تسليمه".
i24NEWS
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أعلنت وزارة الخارجية اليمنية عبر منصة"إكس"، اليوم السبت، أنها"تجري اتصالات مع السلطات الجديدة في سوريا لاستلام مبنى السفارة في دمشق"، مشيرة إلى أن "السفارة ستستأنف العمل فور استعادة المقر".
https://x.com/i/web/status/1870540886452687140
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ونقلت الوزارة عن مصدر مسؤول قوله إن "سفارة الجمهورية اليمنية في دمشق ستعاود عملها بمجرد استعادة مقر السفارة الذي امتنع النظام السابق عن تسليمه".
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