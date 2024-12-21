اليمن تجري اتصالات مع السلطات الجديدة في سوريا لاستلام مبنى السفارة لديها بدمشق

نقلت الوزارة عن مصدر مسؤول قوله إن "سفارة الجمهورية اليمنية في دمشق ستعاود عملها بمجرد استعادة مقر السفارة الذي امتنع النظام السابق عن تسليمه".

i24NEWS
i24NEWS
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يمنيون مناصرون للحوثيين الشيعة يتظاهرون لدعم الحكومة الجديدة التي شكلوها في 6 ديسمبر 2016 في العاصمة صنعاء.
يمنيون مناصرون للحوثيين الشيعة يتظاهرون لدعم الحكومة الجديدة التي شكلوها في 6 ديسمبر 2016 في العاصمة صنعاء.Abdel RAHMAN ABDALLAH / AFP

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية عبر منصة"إكس"، اليوم السبت، أنها"تجري اتصالات مع السلطات الجديدة في سوريا لاستلام مبنى السفارة في دمشق"، مشيرة إلى أن "السفارة ستستأنف العمل فور استعادة المقر".

https://x.com/i/web/status/1870540886452687140

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ونقلت الوزارة عن مصدر مسؤول قوله إن "سفارة الجمهورية اليمنية في دمشق ستعاود عملها بمجرد استعادة مقر السفارة الذي امتنع النظام السابق عن تسليمه".

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