اليمن تجري اتصالات مع السلطات الجديدة في سوريا لاستلام مبنى السفارة لديها بدمشق

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية عبر منصة"إكس"، اليوم السبت، أنها"تجري اتصالات مع السلطات الجديدة في سوريا لاستلام مبنى السفارة في دمشق"، مشيرة إلى أن "السفارة ستستأنف العمل فور استعادة المقر".

