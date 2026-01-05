جريمة مزدوجة في الناصرة: مقتل أب (39 عامًا) وابنه (16 عامًا) بإطلاق نار

قُتل، مساء الاثنين، أدهم نصّار (39 عامًا) وابنه نديم (16 عامًا) جرّاء تعرّضهما لإطلاق نار في مدينة الناصرة. وأفادت طواقم نجمة داوود الحمراء بأنها أقرت وفاة أحدهما في مكان الحادث، فيما نُقل الآخر إلى المستشفى الإيطالي في المدينة بحالة حرجة، حيث أُعلن عن وفاته لاحقًا.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن الضحيتين من سكان بلدة طرعان، وكانا يعملان في تركيب كاميرات مراقبة خارج أحد المنازل عندما أُطلق النار عليهما من قبل مجهولين. وتشير التقديرات إلى أن الهدف كان صاحب المنزل، المعروف للشرطة.

البلاغ عن الحادثة وصل إلى مركز الطوارئ 101 عند الساعة 17:26، حيث عثرت الطواقم الطبية على المصابين دون نبض أو تنفّس، مع إصابات خطيرة. ورغم محاولات الإنعاش، أُعلن عن وفاتهما.

وبذلك يرتفع عدد القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع عام 2026 إلى ستة أشخاص، وذلك بعد عام 2025 الذي شهد مقتل 225 شخصًا.