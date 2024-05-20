إسرائيل: 106 نائب في الكنيست يوقعون على رسالة تنديدا بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

وقع 106 نائب في الكنيست الإسرائيلي من أصل 120 عضو، من اليمين واليسار، على رسالة تدين قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، طلب إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت".

وجاء في رسالة النواب"تشن إسرائيل حربا عادلة ضد منظمة إرهابية إجرامية، الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم. جنودنا الأبطال يقاتلون بشجاعة وأخلاق لا مثيل لها، وفقا للقانون الدولي، كما لم يفعل أي جيش آخر من قبل" وتابعت الرسالة"إن المقارنة الفاضحة التي أجراها المدعي العام في لاهاي بين قادة إسرائيل وقادة حركة حماس هي جريمة تاريخية لا تمحى ومظهر واضح لمعاداة السامية".

وأشارت الرسالة إلى أنه"مقارنة دولة إسرائيل الديمقراطية التي تدافع عن حقوق الإنسان وتدافع عنها إن إسرائيل، مع إرهابيي حماس الذين اختطفوا وذبحوا وأحرقوا واغتصبوا مواطنيها هي تشويه يرفضه الإسرائيليون باشمئزاز"واضافت "بعد 80 عاما من المحرقة، لن يقيد أحد أيدي الدولة اليهودية لمنعها من الدفاع عن نفسها”