تقرير: إيران تهدد بضرب مصافي النفط في إسرائيل

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "آر تي" باللغة العربية، صباح اليوم (الجمعة)، عن مصدر مطلع على التفاصيل، أنه إذا هاجمت إسرائيل منشآت النفط أو الكهرباء أو المنشآت النووية الإيرانية - فإن إيران ستهاجم وفقًا لذلك، بما في ذلك الهجوم على المنشآت النووية الإسرائيلية. .

وذكر المصدر أيضًا أنه في حالة الهجوم الإسرائيلي، ستهاجم إيران مصافي التكرير الثلاث الرئيسية في إسرائيل، وإذا هاجمت إسرائيل منشآت الكهرباء والطاقة في إيران، فسوف تدمر إيران جميع محطات توليد الكهرباء في إسرائيل. وفي مثل هذه الحالة أيضاً، لن تكتفي إيران بمجرد الهجوم، بل ستعيد أيضاً النظر في أيديولوجيتها النووية. وذكر المصدر أيضًا أنه إذا تعرض المواطنون والمراكز السكانية الإيرانية للأذى كجزء من الرد الإسرائيلي، فإن القوات المسلحة الإيرانية سترد بطريقة مماثلة وعلى نفس المستوى.

AP

في غضون ذلك، في أعقاب اجتماع الكابينيت الذي عقد الليلة الماضية، أفادت التقارير أنه لم يتم اتخاذ قرارات ملموسة بشأن الهجوم في إيران، وأن القضية لم يتم طرحها للتصويت. وللتذكير، من المتوقع أن تتم رحلة وزير الأمن يوآف غالانت إلى الولايات المتحدة فقط بعد أن يقرر الكابينيت طبيعة الرد، وبالتالي من المتوقع أن يتم تأجيل رحلته حتى يتم اتخاذ قرار بشأن هذه القضية.