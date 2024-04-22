إسرائيل: اعتقال إسرائيليين متشدّدين بعد تهريبهم الماعز إلى الأقصى بغرض الأضحية

الشرطة: "سوف يتم الحفاظ على الأعراف المتبعة في الحرم القدسي وفي الأماكن المقدسة الأخرى في مدينة القدس في كل الأوقات ولن نسمح للمتطرفين والمجرمين مهما اختلفت هوياتهم بانتهاكها"

i24NEWS
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عنزة صادرتها الشرطة من المشتبه بهم الذين سعوا للتضحية بالحيوان في الحرم القدسي، 22 أبريل، 2024.
عنزة صادرتها الشرطة من المشتبه بهم الذين سعوا للتضحية بالحيوان في الحرم القدسي، 22 أبريل، 2024.Israeli police

تمكنت فرقة من شرطة اليمار من كشف مخطط مجموعة من الشبان الإسرائيليين تهريب الماعز بالخفاء إلى داخل الأقصى بهدف ذبحها وتقديمها أضحية في مخالفة واضحة للسياسة المعمول بها في محيط الحرم القدسي المحكومة بستاتوس كو/الوضع الراهن.

وأفاد تقرير في القناة 13 إلى اعتقال 13 مشتبهًا تتراوح أعمارهم بين 13 و21 عامًا اليوم (الاثنين) للاشتباه في تخطيطهم لذبح الماعز في الحرم القدسي كأضحية لعيد الفصح، حيث تمكنوا من إدخالها في أكياس وقاموا بإخفائها في عربة أطفال.

Chaim Goldberg/FLASH90
قبة الصخرة في المسجد الأقصى، المعروف لدى المسلمين باسم الحرم الشريف وعند اليهود باسم جبل الهيكل، في البلدة القديمة في القدس.Chaim Goldberg/FLASH90

تأتي محاولات تقديم الأضحيات في عيد الفصح اليهودي رغبة في ممارسة تلك العادة القديمة من قبل العناصر المتطرفة بين الإسرائيليين على خلفية منشورات تم توزيعها في الأيام الأخيرة، بالرغم من معرفتهم الأكيدة بمخالفة القانون.

وقالت الشرطة: "إن شرطة إسرائيل تعمل في مدينة القدس وفي القطاعات الأخرى مع كافة الأجهزة الأمنية، بالسر والعلن، ضد أي شخص يحاول خرق النظام والتصرف بشكل مخالف للقانون وللأعراف المتبعة في الأماكن المقدسة في مدينة القدس. 

وتابعت الشرطة: "ندعو الجمهور إلى عدم إعطاء المتطرفين منبرا أو فرصة للدعوة لخرق النظام والقانون. سوف يتم الحفاظ على الأعراف المتبعة في الحرم القدسي (حيث يعتقد بوجود جبل الهيكل في المعتقدات اليهودية) وفي الأماكن المقدسة الأخرى في مدينة القدس في كل الأوقات، ولن نسمح للمتطرفين والمجرمين مهما اختلفت هوياتهم بانتهاكها".

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