تقرير: مقتل ثلاثة عناصر من حزب في غارة استهدفت سيارتين بمنطقة القصير في سوريا
نفذت الغارة الجوية بمنطقة القصير بريف حمص
i24NEWS
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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل شخصين بضربة جوية منسوبة لإسرائيل لسيارتين في منطقة القصير بريف حمص غربي سوريا.
وأفيد أن الضربة التي نفذتها مسيرة استهدفت سيارتين لحزب الله، في حين ذكرت مصادر إعلامية أن الغارة استهدفت سيارة وشاحنة .
يتبع...
https://twitter.com/i/web/status/1794312763646587121
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