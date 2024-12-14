تقرير:"إسرائيل تكثف جهودها لتحديد مكان قبر الجاسوس إيلي كوهين، وإعادة رفاته إلى البلاد"

أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن "إسرائيل بدأت اتصالات مع وسطاء خارجيين وفاعلين سوريين في محاولة جديدة لتحديد مكان قبر إيلي كوهين، أحد أشهر الجواسيس في تاريخها"

وكان كوهين، الذي تسلل إلى سوريا تحت هوية كامل أمين ثابت، وهو رجل أعمال من عائلة سورية مهاجرة إلى أمريكا اللاتينية، تمكن من نسج شبكة مؤثرة من النفوذ، وإقامة علاقات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين السوريين قبل أن يتم كشف النقاب عنه. تم إعدامه في ساحة المرجة وسط دمشق في 18 أيار/مايو من عام 1965. ومنذ ذلك الحين، أبقت السلطات السورية مكان قبره سراً، رافضة كل محاولات الوساطة لتبادل السجناء العرب.

في هذه الأثناء، تكشف الصحيفة أن "إسرائيل تسعى أيضاً إلى إقامة اتصالات مع مجموعات تعاونت مع الفصائل الفلسطينية للعثور على رفات أحد الجنود الثلاثة الذين فقدوا خلال معركة السلطان يعقوب في البقاع خلال غزو هذه المعركة عام 1982، والتي ولا تزال مواجهة القوات السورية والإسرائيلية في 10 حزيران/يونيو 1982 صفحة مؤلمة في التاريخ. وقبل بضع سنوات، سمحت روسيا بالفعل بإعادة جثتي اثنين من هؤلاء الجنود كجزء من اتفاق.

كما تهتم إسرائيل بملف «الآثار اليهودية في سوريا». وهي تقول إنه تم تدمير نصف المواقع اليهودية في سوريا. واختفت مجموعة من مخطوطات التوراة القديمة وغيرها من القطع الأثرية، وقد ظهر بعضها في تركيا. ويتحدث علماء آثار في كيان الاحتلال عن قلق بشأن أنقاض المعابد اليهودية التي تعود إلى العصر الروماني في المدن القديمة، مثل أفاميا ودورا أوروبوس.