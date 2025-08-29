المبعوث الأمريكي توم باراك: "ما يحدث في غزة يثير جنون العالم العربي"

قد يعجبك أيضًا -

المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ولبنان توم باراك، الذي يتوسط بين إسرائيل وسوريا للتوصل إلى تسوية أمنية، أُجرى مقابلة صباح اليوم (الجمعة). خلال الحديث سُئل باراك هل يعتقد أن رئيس سوريا الجديد أحمد الشرع يثق بنوايا إسرائيل. فأجاب بالنفي. أوضح "هو لا يثق بنوايا إسرائيل. لا أحد يثق بنواياها. ما يحدث في غزة يجعل العالم العربي كله أن يشعر بالجنوب".

ومع ذلك، عرض أيضًا جانبًا إيجابيًا فيما يتعلق بالعلاقات بين إسرائيل وسوريا: "الشرع اندفع إلى الحوار مع إسرائيل. كان لدينا بالفعل لقائين، لقاءات تاريخية. لم يتحدثوا لمدة ثلاثين سنة. يجب أن أقول لكم، هذا أدهشني... الاجتماع الأول استغرق ثلاث ساعات ونصف. كانوا جيدين جدًا مع بعضهم البعض - لا يتفقون مع بعضهم، لكنهم بدأوا الخطوات الأولى نحو الكيمياء الشخصية لرؤية، هل يمكن أن نصل إلى نقطة نتفق فيها على شيء أو اثنين؟ ونجحوا في ذلك. ثم اقترب الشرع وقال: 'يجب أن أرضي جميع جيراني'".

في حديثه تطرق للعلاقات بين إسرائيل ولبنان وشارك: "قلت لنتنياهو أن يترك لبنان. لا يمكن أن نكون قساة إلى هذا الحد تجاه الجميع، نذهب إلى كل مكان ونفعل ما نريد. في النهاية هذا سيرتد كالبميرنغ".

لقد تطرق إلى مكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد الحرب مع إسرائيل. "إيران لم تكن أبدًا أضعف من الآن. ترامب وإسرائيل دفعوها إلى موقف دفاعي. قصف منشآت إيران النووية بواسطة طائرات B-2 كان مجرد البداية. إذا أردتم أن تتعاملوا معنا - هذا ما ينتظركم"، قال.

أضاف المبعوث الخاص باراك قائلاً: "في التفكير الإسرائيلي، الخطوط التي أُنشئت في اتفاقية سايكس-بيكو عديمة المعنى. سيذهبون إلى حيث يشاؤون، متى يشاؤون، ويفعلون ما يشاؤون من أجل حماية الإسرائيليين."