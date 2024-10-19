الجيش الإسرائيلي: وفاة جندي متأثرا بجراحه بعد إصابته في إحدى المعارك في جنوب لبنان

سمح بالنشر: وفاة الرقيب أولوفاة الرائد (المتقاعد) يشاي (ناثانال غرينباوم 38 عاماً من اللد، رقيب فصيلة في الكتيبة 5030 لواء "ألون" (288). ) متأثرا بجراحه بعد إصابته بجراح خطيرة في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في إحدى المعارك بجنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم رمبام: "أعلنت رمبام اليوم، للأسف، وفاة جندي الاحتياط يشاي جرينباوم، من سكان مدينة اللد، عامل اجتماعي حسب المهنة، متزوج وأب لأربعة أطفال، تم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة. وكان يشاي في حالة خطيرة في 9 تشرين الأول/أكتوبر على متن مروحية. ومن المعارك في لبنان، ناضل من أجل حياته، لكنه توفي متأثرا بإصابته الخطيرة." وكان يشاي معروفا لدى المسؤولين الطبيين في رمبام بسبب سنوات نشاطه الطويلة كأخصائي اجتماعي كبير في مساعدة مختلف الجمعيات. وأعربوا عن صدمتهم وحزنهم الشديدين لوفاته بعد إصابته في المعركة.