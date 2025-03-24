"من الأسهل تطبيع العلاقات مع سوريا"||لكن ،لماذا من الصعب تطبيع العلاقات بين إسرائيل ولبنان؟

تعليقا على تصريحات المبعوث الأمريكي ستيفين ويتكوف حول إحتمالية قوية لتطبيع إسرائيل العلاقات مع سوريا ولبنان، شدد الضابط بالاستخبارات العسكرية الإسرائيلية د.جاك نيريا على أنه من "الأسهل تطبيع العلاقات مع سوريا" وإنه توجد صعوبة لتطبيع العلاقات مع لبنان، نظرا للتركيبة المعقدة للشعب اللبناني. لمشاهدة مداخلته خلال برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبة

وأشار د. نيريا إن "تركيبة الشعب اللبناني تعيق الى إبرام مثل هذا الاتفاق، حيث أن داخل كل طائفة موقف مختلف حيال التطبيع بين مؤيد ومعارض بنسب مختلفة" التقيت شخصيا مع الرئيس أمين الجميل عام 1993 في باريس وسألته ، لماذا لم توقع على اتفاق السلام مع إسرائيل ، أجابني ’يجب أن تعرف أن لبنان حسب الدستور وجهه عربي، يجب أن نتجه الى العالم العربي وألا نعتمد على إسرائيل" وتابع "إذا لم يقدم للبنان غطاء عسكري واقتصادي وسياسي من جانب إسرائيل فلن يكون هناك تطبيع، من الأسهل إقامة التطبيع مع سوريا حيث أن غالبيتها من السنة "وبرأيي أنه يمكن التوصل الى اتفاق مع الشرع بعد فترة، ان بقي في منصبه"

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