إسرائيل: مقتل يسرائيل ألوني 73 عامًا بصاروخ إيراني في ريشون لتسيون

قتل يسرائيل ألوني، 73 عامًا وثلاثة مدنيين إسرائيليينا منذ بدء الهجمات الإيرانية، وأصاب الصاروخ منزله في ريشون لتسيون مباشرةً صباح، اليوم السبت، وأوضح ابنه، عيران، أن والده كان بمفرده في قبو منزله عندما سقط الصاروخ. وأصيب الرجل، البالغ من العمر 73 عامًا، بشظايا وانفجار، فاستغاث بالنجدة، لكن رجال الإنقاذ وجدوه ميتًا لدى وصولهم. أدت قوة الاصطدام إلى خلع باب المنزل الأمامي.

وأكد عيران ألوني أن والده لم يكن في ملجأ محصن وقت الضربة، على الرغم من أنه كان في القبو. ووصف إسرائيل ألوني بأنه "رجل رائع" معروف في ريشون لتسيون، "كان يحب مساعدة الناس". حثّ الابن الحزين السكان على توخي الحذر، قائلاً إن والده "ربما كان لا يزال معنا لو دخل الملجأ المحصن".

فيما توفيت امرأة ثانية في الحادث نفسه في ريشون لتسيون، بينما قُتلت ضحية ثالثة مساء الجمعة في مدينة أخرى بوسط البلاد. ومنذ بدء الهجوم الإيراني، عالجت المستشفيات الإسرائيلية 172 جريحًا، معظمهم في حالة طفيفة. ولا يزال أحد المصابين في حالة خطيرة، بينما تُعتبر خمسة عشر مصابًا بجروح متوسطة. وقد تمكن معظم الضحايا من العودة إلى منازلهم بالفعل.