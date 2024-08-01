نصر الله يهدد :"دخلت الحرب مرحلة جديدة ونحن بمعركة متعددة الجبهات"

بعد يومين من اغتيال القائد العسكري الكبير في حزب الله فؤاد شكر، وفي ظل التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة، ألقى الأمين العام للحزب حسن نصر الله أول خطاب له مساء اليوم (الخميس).

وقال نصر الله إن "الهجوم على بناية مدنية مليئة بالسكان في الضاحية أدى إلى 7 شهداء بينهم أطفال. ما حدث في الضاحية هو عدوان وليس اغتيال. اعتداء على بنايات مدنية وقتل مدنيين واغتيال فؤاد شكر".

وعن سقوط الصاروخ في مجدل شمس قال: "لقد أنكرنا مسؤوليتنا عما حدث في مجدل شمس، ولدينا الشجاعة للاعتراف بذلك إذا كان خطأ من جانبنا، وتحقيقنا الداخلي يؤكد أنه لا توجد علاقة لنا بما حدث في مجدل شمس". وألقى باللوم على الصاروخ الاعتراضي وقال إنه أدى إلى مقتل الأطفال، وكان من الممكن أن يسقط في أماكن أخرى أيضًا

وأضاف: "لم نتفاجأ ولن نتفاجأ بأي ثمن دُفع ندفعه في هذه المعركة. لم نعد نتحدث عن جبهات دعم، نحن في معركة كبيرة متعددة الجبهات الجبهات: غزة، جنوب لبنان، اليمن، العراق. وإيران تدخل مرحلة جديدة.

وتابع نصر الله :" : "الإسرائيليون لا يعرفون ما هي الخطوط الحمراء التي تجاوزوها، هل يعتقدون أن إيران ستسكت عن تصفية هنية على أراضيها؟ وعلى العدو أن ينتظر للانتقام لكل الدماء التي سالت. التصعيد يعتمد الآن على سلوك إسرائيل وردها".