د. إيدي كوهين :"ترامب يرى بالعرب بقرة حلوب وجاء ليرقص معهم ويأخذ أموالهم"

على خلفية زيارة ترامب الى الشرق الأوسط والمكاسب منها، قال د.ايدي كوهين إن "ترامب يرى العرب فقط كبقرة حلوب ويريد أموالهم فقط" ، وشدد من جانب آخر على أن "إسرائيل ستوافق على كل صفقة يكون بها ترامب وسيط، ونتنياهو لا يريد الحرب". لمشاهدة تصريحاته كاملة في الفيديو

وعلق د.ايدي كوهين خلال مشاركته ببرنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي على علاقة ترامب مع العرب وقال "بالنسبة الى ترامب وعلاقته مع الدول العربية أخجل بقولها، ترامب يرى العرب فقط كبقرة حلوب، يريد أموال العرب فقط ، لا يهمه قطر ولا السعودية، ترامب لا يهمه العرب، يريد أن يرقص أمامهم بالسيف ويأتي بابنته الشقراء ويضحك قليلا على العرب، ترامب يضحك على ذقون العرب، ترامب يضحك على الدول الخليجية"

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