أول رد إسرائيلي على بيع طائرات اف 35 للسعودية

علقت المتحدثة باسم رئيس الحكومة الإسرائيلي للإعلام الأجنبي، شوش بدروسِيان، اليوم (الخميس) على صفقة بيع طائرات F-35 للسعودية، وقالت إن "لرئيس الحكومة ولرئيس الولايات المتحدة تفاهم طويل الأمد، بموجبه تحافظ إسرائيل على تفوقها النوعي فيما يتعلق بدفاعها". هذا هو أول رد رسمي من جانب إسرائيل على مثل هذا الاتفاق المستقبلي.

بدروسيان أشارت إلى أن هذا الأمر "كان صحيحًا بالأمس، كان صحيحًا اليوم، ورئيس الحكومة يعتقد أنه سيكون صحيحًا غدًا وفي المستقبل".

في وقت سابق هذا الأسبوع صرّح الرئيس الأمريكي ترامب بأن طائرات الـ F-35 التي ستباع للسعودية "ستكون مثل تلك التي بيعت لإسرائيل". في النشرة الرئيسية أوردنا أن هذا تصريح من المفترض أن يثير قلق المستوى السياسي-الأمني الإسرائيلي، وذلك لأنّه إذا كانت شروط الصفقة متطابقة - فلن يتم تضمين "مفتاح الإيقاف" في الطائرات، مما يعني أن الولايات المتحدة لن تكون لديها القدرة على التحكم بالطائرات.

الصفقة الضخمة بين الولايات المتحدة والسعودية

أكد الرئيس ترامب خلال عشاء أقامه مع ولي العهد بن سلمان أنه ستوقع صفقة ضخمة بين الدولتين - بقيمة تريليون دولار. أولاً، تشمل الصفقة في مركزها طائرات F-35، ما يقارب 300 دبابة أمريكية وتعاون في مجالات الطاقة النووية المدنية. كما تم التوصل إلى تفاهمات حول التعاون في مجال المعادن والموارد الطبيعية، وأيضاً في مجال الذكاء الاصطناعي.

"يسعدني أن أعلن أننا نرتقي بتعاوننا العسكري إلى آفاق جديدة من خلال الإعلان الرسمي عن المملكة العربية السعودية كحليف رئيسي من خارج الناتو"، قال الرئيس الأمريكي، ثم توجه إلى الأمير السعودي وقال: "في هذه اللحظة لديك أفضل صديق كان لك على الإطلاق".