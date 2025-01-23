ترامب يتوعد الحوثيين ويعيدهم إلى قائمة المنظمات الإرهابية

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الليلة الماضية (الأربعاء)، جماعة الحوثي اليمنية إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأمريكية – وذلك بعد أن قام الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن برفعهم من هذه القائمة في 2021.

وذكر بيان البيت الأبيض :"منذ عام 2023، أطلق الحوثيون عشرات الصواريخ على السفن الحربية الأمريكية، مما عرض حياة الجنود الأمريكيين للخطر. ومنذ أن سيطروا بالقوة على المراكز السكانية الرئيسية في اليمن في 2014-2015، شن الحوثيون هجمات متكررة على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك وهجمات على مطارات في السعودية والإمارات، إلى جانب أكثر من 300 هجوم على إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023".

AP

ويشار إلى أنه في بداية ولايته عام 2021، ألغى بايدن تعريف الحوثيين كمنظمة إرهابية من أجل السماح بإيصال المساعدات الإنسانية في اليمن. لكن العام الماضي -مع بداية هجمات الحوثيين- عرّفها بايدن بأنها "منظمة إرهابية مصنفة عالميا"، لكنه تأخر في تطبيق التعريف الصارم الذي وضعته الولايات المتحدة على هذه المنظمات.

ويسعى الأمر الحالي لإدارة ترامب إلى تشديد الرقابة، بما في ذلك فحص المدفوعات من المنظمات الدولية إلى الكيانات التي يسيطر عليها الحوثيون.

وعلى خلفية ذلك، تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأكد على أن الحفاظ على أمن إسرائيل هو الأولوية القصوى للإدارة.

في غضون ذلك، كتب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المدعومة دوليا معمر الإرياني، منشورا على حسابه بشبكة إكس، أشار فيها إلى القرار الأمريكي بشأن الحوثيين: "نرحب بقرار الولايات المتحدة تعريف ووصف ميليشيا الحوثي الإرهابية "منظمة إرهابية أجنبية"، وهو ما يعتبر خطوة مهمة نحو التعامل مع هذه الميليشيا التي لا تزال تهدد الأمن الإقليمي والدولي".