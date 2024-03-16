نتنياهو يدرس تعيين مخطط مدني لإدارة المساعدات الإنسانية إلى غزة

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه عمليات توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نيته تعيين مخطط مدني جديد يعمل مباشرة تحت إشرافه للإشراف على هذه العمليات. الإعلان جاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء حيث أشار نتنياهو إلى الحاجة لتعزيز التنسيق والفعالية في إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين داخل القطاع المحاصر.

الخطوة تأتي في أعقاب الانتقادات الدولية المتزايدة والضغوط من الدول الغربية التي أبدت قلقها بشأن ما يسمى بـ"الكارثة المدنية" في غزة، وخاصة من الولايات المتحدة التي أظهرت إشارات قلق خلال الأسبوع الماضي. كما تسعى إسرائيل لتحسين صورتها الدولية من خلال تسهيل عملية إيصال المساعدات، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه تحديات جمة بسبب الفوضى الناتجة عن تعدد جهات إسقاط المساعدات مثل ألمانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، المغرب، الأردن، والإمارات العربية المتحدة.

من ناحية أخرى، تبرز مسألة المساعدات الإنسانية كنقطة خلاف بين نتنياهو ووزير الأمن بيني غالانت، حيث يؤيد الأخير إشراك السلطة الفلسطينية وفتح في توزيع المساعدات بقطاع غزة، بينما يعارض نتنياهو هذه الفكرة بشدة. إضافة إلى ذلك، تبحث الحكومة الإسرائيلية عن حلول بديلة للتعامل مع المساعدات من خلال تعاون دولي، بمساعدة الوزير رون ديرمر الذي يسعى لإيجاد بدائل عن الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (UNRWA).

فيما يبدو أن الجهود المبذولة لتحسين الوضع في قطاع غزة تواجه تحديات كبيرة، تظل الأسئلة معلقة حول كيفية تنظيم إيصال المساعدات بفعالية ومن سيتولى مسؤولية هذا الملف الحساس والمعقد.