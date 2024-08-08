تقارير أمريكية: حزب الله يخطط مهاجمة إسرائيل خلال الأيام القادمة ورد ايران ليس فوريا

يبدو أن حزب الله قد يهاجم إسرائيل بدون أي علاقة عما قد تفعله إيران، حسبما قال مصدران مطلعان على المعلومات الاستخبارية لشبكة CNN (الخميس). وقال أحد المصادر إن حزب الله يتقدم بشكل أسرع من إيران في خططه ويتطلع إلى ضرب إسرائيل في الأيام المقبلة.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن إيران لا تزال تفكر في كيفية خططها للرد، حسبما قالت مصادر متعددة لشبكة CNN. وقال أحد المسؤولين العسكريين الأمريكيين لشبكة CNN إن إيران قامت ببعض الاستعدادات، وليس كلها، حيث تتوقع الولايات المتحدة رؤيتها لهجوم كبير ضد إسرائيل. لكن نظراً لقرب لبنان من إسرائيل كجارتها المباشرة في الشمال، يمكن لحزب الله أن يتصرف دون سابق إنذار، وقال لمصدر الثاني المطلع على المعلومات الاستخبارية – ان هذا غير صحيح بالنسبة لإيران.

في غضون ذلك، عملت إدارة بايدن عبر القنوات الدبلوماسية في الأيام الأخيرة ودفعت حلفائها في الشرق الأوسط لإبلاغ طهران بإعادة النظر في المضي قدمًا في هجوم عسكري ضد إسرائيل. وقال مسؤولان أمريكيان كبيران إنهما حذرا إيران من أن الهجوم الضخم لن يؤدي إلا إلى زيادة التوترات والى مواجهة مباشرة بين البلدين.

Jamal Awad/Flash90

كما حثت الإدارة الأمريكية إيران على إعادة التفكير في ردها على الانفجار الذي أودى بحياة زعيم حماس إسماعيل هنية، حيث يبدو أن وفاته كانت نتيجة قنبلة تم التحكم فيها عن بعد زرعت في دار الضيافة الخاصة به في طهران في عملية سرية، وليس جزءا من هجوم أكبر. . وقال المسؤولون إن طهران تنحاز الآن بشكل متزايد إلى تفكير واشنطن، رغم أنها نفت ذلك في البداية.

وأرسل المسؤولون الأمريكيون رسائل إلى طهران عبر وسطاء مختلفين مفادها أنه إذا كان الانفجار الذي قتل هنية ناجما عن عملية إسرائيلية سرية ولم يقتل أي مواطن إيراني، فيجب على إيران إعادة تقييم خطتها لشن هجوم عسكري على إسرائيل. وقال المسؤولون إنهم يتوقعون بعض الرد الإيراني على اغتيال هنية، لكن يبدو أن طهران قد عدلت نواياها مجددا، ولا تتوقع الولايات المتحدة هجومًا فوريًا على إسرائيل.