بعد احتجاجات الساحل السوري : الشيخ غزال غزال: "لن نتنازل عن الفيدرالية"

أكد الشيخ غزال غزال رئيس المجلس الديني الإسلامي العلوي في سوريا والمهجر في حديث حصري لصحيفة "النهار" أن أبناء الطائفة العلوية في سوريا لن يتنازلوا عن مطلب الفيدرالية، مشدداً على أن الحركة الاحتجاجية الأخيرة في مناطقهم تعتبر رسالة قوية بأن العلويين لا يمكن تهميشهم. وقال غزال إن 7 آذار يمثل تاريخاً محورياً في تحولات موقفهم، حيث ارتكبت السلطة انتهاكات جسيمة ضد العلويين في تلك الفترة.

social networks

تصريحات الشيخ غزال:

وفي معرض حديثه عن الاحتجاجات الأخيرة، أوضح الشيخ غزال أن حجم الاستجابة للاعتصام كان بمثابة مؤشر على الألم العميق الذي يشعر به أبناء الطائفة العلوية بسبب تهميشهم المستمر. وأضاف غزال: "لن نتنازل عن مطلب الفيدرالية، هناك دول وجهات تدعم مطالبنا بما في ذلك هذا المطلب، ونحن مستمرون في رفع صوت الحق."

وأكد الشيخ غزال أن التهديدات ضده بدأت من اللحظة التي رفع فيها صوته في مواجهة السلطة، مشيراً إلى أن لا قوة في العالم قادرة على إسكات هذا الصوت الذي رفعه منذ اليوم الأول. وعلق على محاولات السلطة للتواصل معه قائلاً: "رفضت جميع محاولات التواصل لأن الهدف لم يكن الشراكة بل فرض الخنوع، وهذا أمر لا يمكنني قبوله."

التوتر الأمني في المناطق العلوية:

على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، تستمر حالة التوتر الأمني في مناطق الساحل السوري ذات الغالبية العلوية. وفقاً لتقرير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شهدت محافظة اللاذقية انتشاراً مكثفاً لعناصر الأمن العام والميليشيات المحلية، وسط حملة تحريض ضد المحتجين من أبناء الطائفة العلوية، في محاولة لشيطنة مطالبهم المشروعة. ورغم هذه الأجواء المتوترة، يشير التقرير إلى أن الأهالي لم يستجيبوا لخطابات الترهيب، واستمروا في حياتهم اليومية بعيداً عن محاولات الضغط الأمنية.

التقرير أضاف أن الحياة في المناطق الحضرية بدأت بالعودة تدريجياً بعد يوم واحد فقط من الاحتجاجات، حيث فتحت المحال التجارية وتوجه الطلبة إلى المدارس. إلا أن الأوضاع كانت أكثر توترات في الأرياف بسبب التشديد الأمني والتدقيق الذي فرضته السلطات، ما أبعد الكثير من أبناء الطائفة العلوية عن المشاركة في العودة إلى الحياة الطبيعية، خاصة أولئك الذين خضعوا لتسوية أوضاعهم.

موقف الأهالي:

وفقا للمرصد، رفض الأهالي الخضوع لخطاب التحريض، وحافظوا على هدوءهم وتمسكهم بالتحركات السلمية. ويؤكد الناشطون المحليون أن ما جرى في تلك المناطق هو تعبير عن مطالب اجتماعية ومعيشية متراكمة، وليست مجرد تحركات سياسية. كما يشدد الأهالي على أن الرد الأمني والتحريض الإعلامي لن يغير من موقفهم وحقهم في التعبير عن مطالبهم بشكل سلمي.