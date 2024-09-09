جريمة وحشية: لائحة اتهام بحق قاتل الناشط بحركة الدعوة سميح الجليلي الذي قتل داخل مسجد بحامل مصحف

قدمت النيابة الإسرائيلية العامة الاثنين لائحة اتهام إلى المحكمة في حيفا بحق 31 عاما من طمرة لقتل سميح أبو سليمان -الجليلي (49 عاما)- وهو ناشط بحركة الدعوة من مدينة اللد قبل شهرين داخل المسجد في مدينة طمرة شمال إسرائيل مستخدما حامل حديدي للمصحف.

ووفقا لبيان الشرطة الإسرائيلية أخذ القاتل معه جهاز DVR والذي احتوى على كافة توثيقات الكاميرات من المسجد قبل فراره من المكان، بهدف إخفاء أدلة. طاقم التحقيقات أجرى تمشيطات لتوثيقات الكاميرات الأمنية بمواقع مختلفة في منطقة المسجد.

وبعد أن رصد المحققون بواحدة منها وهو يدخل الى سيارة بيوم الجريمة قرب موقع الجريمة اعتقلوه بنفس اليوم في ساعات الظهر. وفي التحقيقات نفى المتهم تورطه بالحدث, الوحدة المركزية لمنطقة الشمال حققت بالحدث. المحامون أفي بسترك وباسل سعدي قدموا لائحة الاتهام الى المحكمة المركزية في حيفا.