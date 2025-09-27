السعودية: "نشدد على أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وضرورة انسحاب إسرائيل"

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، خلال كلمته في الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحد، مساء اليوم السبن، إن"ندعم جهود الدولة اللبنانية لحصر السلاح بيدها" وتابع"نثمن جهود الدولة اللبنانية لتطبيق اتفاق الطائف وحصر السلاح".

واشار إلى أن "إصلاحات السلطة الفلسطينية تستحق دعماً دولياً"، ولفت إلى أن "السعودية شكلت مساراً تنفيذياً واضحاً يُفضي إلى حل الدولتين هو السبيل الوحيد الذي يضمن أمن المنطقة"، وتابع "تبذل كل ما فيه وسعها لترجمة مبادئ ميثاق الأمم المتحدة إلى واقع ملموس عبر ترسيخ احترام القانون الدولي وتعزيز الأمن والسلم الدوليين ودعم التعاون متعدد الأطراف".

وأشار إلى أن ذلك يأتي "انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية دور المنظمة في عالمنا اليوم"، مشدداً على حرص المملكة على تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة بالإسهام في الاستجابة في نداءات الإنسانية"، وأوضح أن السعودية "لم تألو جهداً في مد يد العون والعطاء حتى تجاوز ما قدمته في مساعدات وإعانات 141 مليار دولار، واستفاد منها 174 دولة".

وفي السياق أفادت مصادر فلسطينية، اليوم السبت، أن "حركة حماس مستعدة للتعامل الإيجابي مع مقترح وقف إطلاق النار"، مشيرة إلى أن "الحركة تؤيد وقفاً دائماً للحرب وانسحاب إسرائيل من القطاع". وذكرت المصادر ذاتها، أن "حماس لا تعارض هدنة من سنوات مع إسرائيل".كما بينت أن "الحركة وافقت على صيغة طرحتها مصر حول إدارة غزة، مبينة أن الصيغة المصرية طرحت إدارة القطاع بواسطة متخصصين وتكنوقراط".