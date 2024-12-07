تقرير: البعثة الإسرائيلية نقلت هذه الرسالة الى روسيا

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" صباح اليوم نقلا عن مسؤولين سياسيين في إسرائيل إنه في الأيام الأخيرة زارت بعثة إسرائيلية موسكو ونقلت رسالة بأن إسرائيل لن تسمح لسوريا مجددا بأن تكون مركزا لتموضع ايران والجماعات المسلحة لها ولن تسمح بعودة نشاط حزب الله بإعداد خطط حرب ضد إسرائيل.

ووفقا للتقرير، فإن السبب الرسمي لخروج البعثة كان إجراء نقاشات حول صفقة المختطفين في غزة بالتشديد على المختطفين الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية الروسية.

وعلى صعيد متصل، أفيد أمس أن القوات الروسية بدأت إخلاء مواقعها على الحدود مع إسرائيل. وذلك بعد إعلان جماعة مسلحة من المعارضة سيطرتها على منطقة "تل حارة" الواقعة على مسافة 12 كيلومتر من الحدود الإسرائيلية وتطل على هضبة الجولان. في المقابل سيطرت جماعات معارضة في السويداء على السجن المحلي وقامت بالإفراج عن سجناء.

في حين أعلنت فصائل المعارضة أمس سيطرتها على مدينة درعا جنوب البلاد. واليوم أعلن الجيش السوري أن قواته أعادت انتشارها في درعا والسويداء وأقامت "طوقا أمنيا قويا ومتماسكا في هذه الجبهة بعد أن "هاجم الإرهابيون حواجز وقواعد الجيش السوري الذين بدأوا يستعيدون زمام المبادرة في منطقة حمص وحماة".