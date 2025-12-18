تركيا تحذّر «قسد»: الصبر ينفد رغم تفضيل الحل السلمي في شمال سوريا

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، أن بلاده لا ترغب في اللجوء مجددًا إلى الخيار العسكري ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد في سوريا، محذرًا في الوقت ذاته من أن صبر الأطراف المعنية حيال الوضع القائم بدأ ينفد.

ووصف فيدان ما يجري بأنه “تأخير في تنفيذ اتفاق الاندماج”، مشددًا على أن أنقرة تفضّل حل القضايا العالقة عبر الحوار والطرق السلمية.

وقال فيدان، في مقابلة مع قناة TRT World: “نأمل أن تمضي الأمور من خلال الحوار والمفاوضات وبشكل سلمي”، مضيفًا: “لا نريد أن نرى أي حاجة للجوء إلى الوسائل العسكرية مجددًا، لكن على قوات سوريا الديمقراطية أن تدرك أن صبر الجهات الفاعلة ذات الصلة بدأ ينفد”.

ويأتي هذا التصريح في سياق الاتفاق الذي وقّعه قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي مع الرئيس السوري أحمد الشرع في العاشر من مارس الماضي، والذي ينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لقسد في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.

إلا أن تنفيذ الاتفاق لا يزال متعثرًا، إذ يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن المسؤولية عن التأخير، رغم تأكيدهما المتكرر أن قنوات الحوار لا تزال مفتوحة وأن المفاوضات مستمرة.