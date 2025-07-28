العشائر في سوريا تحذر بمهاجمة قسد وتمهلها 28 يوما

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أصدرت العشائر البدوية في سوريا الاثنين بيانا جديدا تمهل فيه قسد (قوات سوريا الديموقراطية) 28 يوما حتى يبدأ الهجوم عليهم أو الرضوخ الى حكومة أحمد الشرع.

تعليقا على هذا قال الصحافي من الجولان عطا فرحات إنه "على ما يبدو أن أحمد الشرع يريد استخدام العشائر البدوية مرة أخرى في قمع السوريين مثلما ما جرى في السويداء، ويبدو أن قسد سيكونون الهدف القادم بعد العلويين والمسيحيين والدروز ، حيث سيتم الاتجاه شرقا تجاه الأكراد ومحاولة قمعهم".

وتابع :"هناك محادثات منذ عدة أشهر بين قسد وحكومة الشرع، ويوجد عدد من الأمور التي جرى التفاهم عليها، لكن هناك أمور عالقة بين الجانبين" ويشار الى أن "هناك محاولة من قسد لدفع التقارب، لكنها لم تنجح حتى الآن". وشدد "هذه العشائر لا علاقة لها بالقضية، لكن يبدو أن حكومة الشرع تدفع الكثير من الأموال لهذه العشائر لجرها إلى هذه المعارك، حيث أن الشرع لا يملك القوة لخوض هذه المعارك إن كان تجاه قسد أو السويداء".