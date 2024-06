نجل نتنياهو يهاجم قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية :"ثلاثة إخفاقات قاتلة"

شارك يائير نتنياهو، تجل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجمعة ستوري بموقعه بانستغرام هاجم به رؤساء الأجهزة الأمنية والذي ظهر بها رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، رئيس الشاباك رونين بار، ورئيس جهاز الإستخبارات العسكرية المستقيل أهارون حليوة واصفا أياهم "ثلاثة إخفاقات قاتلة". ونشر نتنياهو الابن هذا المنشور من موقع إقامته الحالي في ميامي والتي يعيش بها خلال العام الأخير حتى في وقت الحرب.

