نجل نتنياهو يهاجم قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية :"ثلاثة إخفاقات قاتلة"

شارك يائير نتنياهو، تجل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجمعة ستوري بموقعه بانستغرام هاجم به رؤساء الأجهزة الأمنية والذي ظهر بها رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، رئيس الشاباك رونين بار، ورئيس جهاز الإستخبارات العسكرية المستقيل أهارون حليوة واصفا أياهم "ثلاثة إخفاقات قاتلة". ونشر نتنياهو الابن هذا المنشور من موقع إقامته الحالي في ميامي والتي يعيش بها خلال العام الأخير حتى في وقت الحرب.

https://twitter.com/i/web/status/1801906507253960931 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وهاجم نتنياهو الابن في الفيديو رئيس حزب "المعسكر الوطني" بيني غانتس والذي لقبه "ملك التصور". وظهر صور الثلاثة واحدة تلو الأخرى ، تحت السؤال "من عينكم ؟"وفي نهاية الفيديو يظهر الثلاثة معا تحت الكتابة "ثلاثة إخفاقات قاتلة- هي تعيين شخص واحد" ويتهم نتنياهو الابن من خلال الفيديو الذي شاركه بيني غانتس بتعيين الثلاثة الذين وصفهم بـ"الإخفاقات القاتلة".

وبعد ساعات من هذه المشاركة ، نشر نجل رئيس الحكومة الإسرائيلية صورا شخصية له من غرفة الرياضة. ويعيش نتنياهو الابن هذه منذ عام في ميامي بالولايات المتحدة، ومن هناك يعبر كثيرا عن نفسه في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يثير قسم منها الجدل.