زيادة الشبهات بأن مقتل الشرطي من مركز شرطة أم الفحم قرب قرية زلفة جراء نيران صديقة

شيع الرقيب نير بيرتس البالغ من العمر 29 عاما، وهو محقق في مركز شرطة إم الفحم والذي قتل في حادثة خطيرة مساء الأحد خلال نشاط شرطي لإحباط خلية لتجار السلاح. الصحافيون المختصون في شؤون الشرطة في قناتنا العبرية أفادونا بتفاصيل جديدة من التحقيق في الحادثة.

أفاد موقع i24NEWS أنه حالياً يتعزز الاشتباه بأن بيرتس قُتل بتبادل إطلاق نار بين الشرطة، اي نيران صديقة، وليس بنيران المجرمين. إلى جانب ذلك، تقوم الشرطة بفحص إمكانية أن المجرمين لم يطلقوا النار إطلاقاً باتجاه رجال الشرطة.

في الواقع، حسب اتجاه التحقيق الذي يجري فحصه، تم إطلاق جميع الأعيرة النارية في الساحة فقط من قبل الشرطة باتجاه المجرمين الذين حاولوا الهرب. مع ذلك، هناك اتجاهات إضافية قيد الفحص. بالإضافة إلى ذلك، الشاباك متورط في التحقيق.

ويوم الاثنين، تم اعتقال 16 مشتبهًا بتورطهم، بينهم اثنان تم اعتقالهما بمشاركة قوات الشاباك والوحدة الخاصة للشرطة (اليمام). عشرة من المشتبهين أفرج عنهم بشروط مقيّدة، وستة سيُعرضون الثلاثاء لجلسة تمديد توقيف في المحكمة. وعُلم أيضًا أن الاثنين اللذين تم اعتقالهما بمساعدة قوات الشاباك واليمام هما المشتبهان الرئيسيان في القضية.