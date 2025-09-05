وزير الخارجية الإسباني يدعو إلى استبعاد الفريق الإسرائيلي من سباق طواف إسبانيا للدراجات

قد يعجبك أيضًا -

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، عن دعمه لاستبعاد فريق "إسرائيل بريميير تيك" من سباق طواف إسبانيا للدراجات. وأكد ألباريس أنه "سيتفهم ويدعم هذا القرار"، موضحًا أن حكومته "تفتقر إلى السلطة لفرضه"، وتابع "يجب أن نوجه رسالة إلى إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي: لا يمكن لأوروبا وإسرائيل أن تقيما علاقات طبيعية إلا في ظل احترام حقوق الإنسان". وخلال الحادث، اقتحم متظاهرون، يحملون أعلامًا ولافتات فلسطينية، الحواجز الأمنية، مما تسبب في فوضى عارمة في الكيلومترات الأخيرة من السباق

ويأتي هذا الموقف بعد أن عطّل احتجاج مؤيد للفلسطينيين السباق، الأربعاء المنصرم، في مدينة بلباو بسبب الحرب الدائرة في غزة. . واضطرت الشرطة للتدخل، واضطرت إدارة طواف إسبانيا لإلغاء المرحلة دون إعلان الفائز. وأدان المنظمون أعمال العنف، مؤكدين دعمهم للحق في الاحتجاج السلمي، لكنهم أكدوا على أن سلامة المشاركين لا تزال أولوية.

وفي السياق اقترح كيكو غارسيا، المدير الفني للسباق، انسحاب الفريق الإسرائيلي لتجنب المزيد من الحوادث، داعيًا الاتحاد الدولي للدراجات (UCI) إلى التدخل. من جانبه، رفض فريق "إسرائيل بريميير تيك" الانسحاب، قائلاً إن الانسحاب سيُشكل "سابقة خطيرة" في عالم الدراجات.