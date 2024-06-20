تقرير : الجماعات المسلحة الموالية لإيران .. "سنذهب إلى لبنان إذا اشتدت المعارك بين إسرائيل وحزب الله"

صرح قائد في إحدى الجماعات المسلحة الموالية لإيران والتي تعمل في العراق لصحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة في لندن اليوم الخميس، بأن السؤال قد طرح على الفصائل الموالية لإيران بشأن موقفها إذا تصاعد الوضع بشكل أكبر على الجبهة اللبنانية. وأكد هذا القيادي بأن رد الجماعة الموالية لإيران في العراق هو التوجه إلى لبنان.

كما ذكرت مصادر لبنانية للصحيفة ذاتها أن حجم الدمار الذي لحق بجنوب لبنان على مدار ثمانية أشهر يعادل الدمار الذي يحدث في حرب شاملة.

وأضافت المصادر بأن المناطق المتضررة في جنوب لبنان باتت شبه خالية ومدمرة بشكل غير مسبوق.

بالإضافة إلى ذلك، أوضحت هذه المصادر أنه من المستبعد حدوث حرب أشد صعوبة وذلك في ظل ضعف التأييد لحزب الله، وفي ظل تغييرات طرأت على مراكز إدارة العمليات في حزب الله.