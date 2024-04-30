وردت قبل قليل (بعد ظهر اليوم الثلاثاء) أنباء عن طعن شرطي في البلدة القديمة بالقدس ما استتبع استنفار القوات وتم تحييد المشتبه به في عملية الطعن بإطلاق النار من قبل رجال الشرطة على الفور، على ما أفاد المتحدث باسم الشرطة.

وأصيب في الهجوم ضابط شرطة وآخر مدني تم نقلهما بصورة عاجلة، إلى المستشفيات في المدينة لتلقي العلاج الطبي.

وقد وصلت إلى مكان الحادث قوات كبيرة من الشرطة بقيادة قائد منطقة القدس دورون ترجمان.

وتم الكشف في وقت لاحق عن هوية منفذ عملية الطعن في القدس وهو مواطن تركي يبلغ من العمر 34 عامًا، وفق ما أفادت الشرطة.

وقالت مصادر فلسطينية إن الرجل الذي نفذ العملية في القدس هو حسن سكالانين 34 عاماً وقد نفذ عملية طعن بطولية بالقدس المحتلة وهو سائح تركي مسلم".

In accordance with Israel's 27a law

ووفقا لنجمة داود الحمراء، فقد وصل بلاغ على الخط الساخن 101 لنجمة داوود الحمراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء في منطقة القدس حول إصابة رجل بحادث طعن في شارع السلطان سليمان بالقرب من باب الساهرة في القدس. وقدم مسعفو نجمة داود الحمراء العلاج الطبي لشاب يبلغ من العمر 30 عاما إثر إصابة بالطعن.

Police Spokesperson

وقال مسعف طب الطوارئ بيني ليبسكيند: "انضممنا إلى قوات الشرطة التي كانت هناك، ورأينا رجلاً يبلغ من العمر 30 عاماً يجلس وهو في كامل وعيه ويعاني من طعنة في الجزء العلوي من جسده. قدمنا له العلاج الطبي وتم نقله إلى المستشفى وحالته متوسطة".

وبالتزامن مع عملية الطعن في القدس، شهد موقع آخر في الضفة الغربية محاولة هجوم بالدهس في قرية برطعة. ووفق تقارير أولية حاولت سيارة فلسطينية دهس مقاتلين من حرس الحدود. ولم تقع إصابات، ورد المقاتلون بإطلاق النار على السيارة، فيما فر منفذ العملية سيرا على الأقدام، وبدأت في أعقابه عملية مطاردة.