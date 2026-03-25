توتر غير معلن بين مصر والسعودية والإمارات على خلفية الحرب مع إيران

تشهد العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات حالة من التوتر غير المعلن، على خلفية تباين المواقف من الحرب الجارية مع ايران.

وبحسب ما أفادت به هيئة البث الرسمية "كان"، عبّر مسؤول إماراتي مقرّب من دوائر الحكم عن استياء بلاده من الموقف المصري، معتبراً أن دول الخليج “دعمت القاهرة في أوقات الأزمات، لكنها لا تتلقى الدعم نفسه حالياً”، في إشارة إلى اختلاف المقاربات تجاه التصعيد الإقليمي.

في المقابل، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية المصري تحركات دبلوماسية في دول الخليج خلال الأيام الأخيرة، في محاولة لتأكيد التضامن والحفاظ على العلاقات الاستراتيجية، خاصة في ظل الاعتماد الاقتصادي على الاستثمارات والدعم الخليجي.

وترى تقديرات أن السعودية والإمارات تتبنيان موقفاً أكثر تشدداً تجاه إيران، مع التأكيد على ضرورة كبح نفوذها الإقليمي، في حين تميل القاهرة إلى خيار التهدئة، وتسعى للعب دور الوسيط بين طهران والولايات المتحدة.

ويعكس هذا التباين اختلافاً في حسابات المصالح والتهديدات، حيث لا تواجه مصر تهديداً مباشراً من إيران، فيما تنظر دول الخليج إلى التطورات الحالية باعتبارها مسألة أمن قومي.

كما تشير تحليلات إلى أن القاهرة تأخذ في الحسبان تداعيات أي تغيير جذري في إيران على استقرار المنطقة، وهو ما يدفعها إلى تبني مقاربة أكثر حذراً في التعامل مع الأزمة.