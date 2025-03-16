السوريون يحيون الذكرى الأولى للثورة بعد سقوط النظام في سوريا

ثورةٌ لم تُختَتَمْ صفَحاتُها حتى اليومِ وإنْ سقطَ النظامُ في سوريا, فبيْنَ مؤيّدٍ لحكومةِ الجولاني ومعارضٍ لها، انقسَمَ الشارعُ السوريُّ مجددًا .. في الذكرى الرابعةَ عشرَ لانطلاقِها، والتي كانَتْ حلمَ السوريينَ في الوصولِ إلى دولةِ القانونِ والعدالةِ الاجتماعيةِ.

ساحةُ الأمويينَ التي كانَتْ على موعدٍ معْ إحياءِ الذكرى لم تشهَدِ الآلافَ التي احتشدَتْ يومَ سقوطِ النظامِ.

السوريونَ الذينَ انتقدوا حكومةَ الشرعِ وباركوا الثورةَ اعتبروا الطائراتِ العاموديةَ التي نَثرَتِ الورودَ على المحتشدينَ في ساحاتِ دمشقَ ذاتَها مَنْ كانَت ترمي صواريخَ الموتِ في الساحلِ السوريِّ وبينَ مَن يرقصُ في ساحاتِ دمشقَ وحمصَ، كانَ من يُقتَلُ في الساحلِ السوريِّ. جغرافيا عاشَت تناقضاتٍ غريبةً خلالَ السنواتِ الماضيةِ ولا تزالُ تتحركُ نحوَ إتمامِ ثورتِها بالعدالةِ الاجتماعيةِ وبدولةٍ لكلِّ السوريينَ على كاملِ الجغرافيا .

ذكرى أرادَ أنْ يُحْيِيَها السوريونَ بعدَ سقوطِ النظامِ بدولةٍ لكلِّ السوريينَ التي أظهرَتِ الاحداثُ الاخيرةُ في الساحلِ أنَّ حلمَ السوريينَ لا يزالُ بعيدا بعدَ إعلانٍ دستوريٍّ خيّبَ آمالَ الكثيرِ.