إمام مسجد في ملبورن ينفي علاقته بمساعد طيار رحلة «فلاي دبي» المتورط في حادث أمني

نفى سمير مختدي، إمام أحد المساجد في مدينة ملبورن الأسترالية، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وجود صلة بينه وبين مساعد طيار رحلة «فلاي دبي» المرتبطة بالحادث الأمني، مؤكدًا أنه لم يلتقِ بالشخص الذي ورد اسمه في تلك التقارير.

وقال مختدي: «لم ألتقِ قط بالحمامي، الذي ذُكر اسمه مؤخرًا في تقارير إعلامية، ولا توجد في سجلاتنا أي أدلة على أنه زار مركزنا في أي وقت».

وأضاف أن رسالته طوال حياته تمحورت حول الدعوة إلى السلام، موضحًا أن عمله وعمل المركز الذي يشرف عليه ركّزا باستمرار على تعزيز السلام والوئام والاحترام المتبادل ورفاه المجتمع.

وشدد مختدي على رفضه القاطع للعنف بجميع أشكاله، نافيًا ما ورد في التقارير بشأن ارتباطه بالشخص المذكور.