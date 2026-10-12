الإمام الذي ارتبط اسمه مع همام الهمامي من رحلة "فلاي دبي": "لم نلتقِ أبداً" | تحديثات
السعودية: قتيل وجريح في الضربة الإضافية في الرياض • كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً باتجاه ساحلها الشرقي، الجيش في كوريا الجنوبية قال إن الحديث يدور عن "استعراض قوة"
أخبار في الوقت الحقيقي، 26.10.11: جميع الأخبار الرئيسية لهذا اليوم، تحديثات مستمرة وأهم العناوين.
على جدول الأخبار: الحوثيون يطلقون صاروخاً خلال الليل (بين الأحد والإثنين) نحو منطقة مدينة خميس مشيط. كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً باتجاه ساحلها الشرقي، وفي كوريا الجنوبية انعقد مجلس الأمن القومي لجلسة طارئة وقال إن الصاروخ أُطلق بهدف "إظهار القوة". أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون ترامب بتغيير قراره بشأن صفقة تزويد الديزل مع روسيا بدعوى أنها تتعارض مع القانون الأمريكي.
بث مباشر:
محمد بخيتي، مسؤول حوثي كبير: "يدعو إلى الإطاحة ببن سلمان من قبل منظمات المعارضة أو عائلته"
إمام مسجد في ملبورن ينفي علاقته بمساعد طيار رحلة «فلاي دبي» المتورط في حادث أمني
نفى سمير مختدي، إمام أحد المساجد في مدينة ملبورن الأسترالية، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وجود صلة بينه وبين مساعد طيار رحلة «فلاي دبي» المرتبطة بالحادث الأمني، مؤكدًا أنه لم يلتقِ بالشخص الذي ورد اسمه في تلك التقارير.
وقال مختدي: «لم ألتقِ قط بالحمامي، الذي ذُكر اسمه مؤخرًا في تقارير إعلامية، ولا توجد في سجلاتنا أي أدلة على أنه زار مركزنا في أي وقت».
وأضاف أن رسالته طوال حياته تمحورت حول الدعوة إلى السلام، موضحًا أن عمله وعمل المركز الذي يشرف عليه ركّزا باستمرار على تعزيز السلام والوئام والاحترام المتبادل ورفاه المجتمع.
وشدد مختدي على رفضه القاطع للعنف بجميع أشكاله، نافيًا ما ورد في التقارير بشأن ارتباطه بالشخص المذكور.
لابيد: "آمل بشدة ألا يحاول الرئيس هرتسوغ الدفع نحو حكومة "وحدة" زائفة أخرى، يخدع فيها نتنياهو شركاءه مجدداً، ويجلب المزيد من الكوارث على مواطني إسرائيل بأصوات من صوتوا لإزاحته من السلطة. لن نتعاون مع هذا، وأدعو أيضاً الأحزاب الأخرى في المعسكر إلى الإعلان مسبقاً أنها لن تكون جزءاً من هذه الحكومة"
إجراءات أمنية مشددة حول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومخاوف من نقص في الصواريخ الاعتراضية: حالة من الذعر في السعودية عقب هجمات الحوثيين
أفادت مصادر سعودية لصحيفة وول ستريت جورنال أن ولي العهد السعودي اضطر إلى التنقل بحذر شديد بين القصور الملكية شديدة الحراسة، وسط عمليات إطلاق الصواريخ من اليمن. وذكر التقرير أن حراسه الشخصيين تم اختيارهم بعناية فائقة. ويعاني مخزون المملكة من الصواريخ الاعتراضية من نقص حاد، مما يُصعّب حماية البنية التحتية للطاقة.
ارتفع عدد ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل جيبوتي، شرق أفريقيا، إلى 139
رويترز: دعا أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون والديمقراطيون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "تغيير مساره" بشأن صفقة توريد الديزل مع روسيا، زاعمين أنها تنتهك القانون الأمريكي الذي يحظر استيراد الطاقة من روسيا طالما استمرت في عدوانها على أوكرانيا
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: ستبدأ اليوم مناورة عسكرية في منطقة يركا إلى معالوت-ترشيحا، ومن المتوقع أن تنتهي بعد ظهر الأربعاء. وستشهد المنطقة تحركات مكثفة لقوات الأمن والمركبات، وسيُسمع دوي انفجارات. ولا يوجد ما يدعو للقلق من وقوع أي حادث أمني.
أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً قبالة سواحلها الشرقية، وعقدت كوريا الجنوبية اجتماعاً لمجلس الأمن القومي. وزعم الجيش الكوري الجنوبي أن الإطلاق كان "استعراضاً للقوة".
زعمت قوات التحالف السعودي ضد الحوثيين أنها اعترضت صاروخاً أُطلق باتجاه مدينة خميس مشيط في جنوب غرب البلاد.
أعلنت الهيئة السعودية للمطارات أن مواطناً باكستانياً قُتل وأصيب 11 آخرون في أحدث هجوم شنه الحوثيون على مطار الرياض الدولي.