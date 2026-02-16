دراما في حفل زفاف باللد:الشرطة الإسرائيلية توقف زفافًا وتعتقل العريس والعروس

في نهاية أسبوع حطمت خلاله أرقام قياسية بجرائم القتل في المجتمع العربي، داهمت الشرطة ليلة السبت حفل زفاف في اللد بعد تلقي بلاغات عن أصوات إطلاق نار كثيرة من الحدث، واعتقلت ستة مشتبه بهم، من بينهم العريس والعروس. رئيسة قسم الجريمة في قناتنا العبرية لي عياش استعرضت التفاصيل عن الليلة التي كان من المفترض أن تنتهي في ساحة الرقص وانتهت في غرفة التحقيقات.

وهكذا، في مساء الجمعة الماضي، دقائق قبل دخول السبت، أوقف عناصر شرطة محطة اللد ومقاتلو حرس الحدود وسط البلاد موكب زفاف تسير بتهور - ومن داخلها أُطلقت أعيرة نارية.

التقارير تدفقت إلى المركز واحداً تلوالآخر: إطلاق نار من مركبة، قيادة تشكل خطراً على الحياة. تبيّن أن الجيران لم يكتفوا بالتوجه إلى المركز، وبعضهم توجهوا مباشرة إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. خلال دقائق، القوات داهمت الموكب.

المشتبه بهم احتُجزوا للتحقيق - ومن بينهم العريس والعروس، وكلاهما يبلغ من العمر 17 عامًا. في التوثيق يظهر العريس إلى جانب المرافقين وهم يحاولون الجدال مع الشرطة، لكن الاحتفال توقّف في المكان. خلال التفتيش تم ضبط مسدس مشبوه. في الشرطة يفحصون أيضًا تورط بعض الحاضرين في الموكب في أحداث أمنية سابقة. ووفقًا لمؤشر استخباراتي تم استلامه، أحدهم أيضًا أدلى بتصريحات ضد وزير حالي.

في الوقت الذي كان فيه خيمة الزفاف جاهزة بالفعل والضيوف في طريقهم إلى الحدث، قامت الشرطة بتفكيك المكان وتم إيقاف الحفل. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف حفل زفاف في مدينة اللد بمبادرة من الشرطة الإسرائيلية.

في شرطة منطقة المركز شددوا: إطلاق نار من موكب سيُعامل بصفر تسامح، حتى عندما يكون الحديث عن اليوم الذي من المفترض أن يكون الأسعد.