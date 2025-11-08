تقرير: كوشنر وويتكوف يزوران إسرائيل الأسبوع الوشيك لبحث أزمة عناصر حماس العالقين في رفح

من المقرر أن يزور جاريد كوشنر وستيف ويتكوف يزوران إسرائيل، الاسبوع الوشيك، لبحث أزمة عناصر حماس العالقين في رفح، وكان مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قد كشف في وقت سابق، أن مسؤولين من حركة حماس أبلغوه والمساعد السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، خلال اجتماع عقد قبل ساعات من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 9 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، أن "الحركة مستعدة لتسليم سلاحها"، وأشار إلى أن بلاده تضغط على إسرائيل للسماح بخروج مقاتلي الحركة المحاصرين في رفح جنوب قطاع غزة.

وقال ويتكوف، متحدثًا خلال منتدى الأعمال الأميركي في ميامي مساء أمس الخميس: “لطالما أشارت حماس إلى أنها ستسلم سلاحها، وقد قالوا لنا ذلك مباشرة خلال الاجتماع الشهير الذي حضره جاريد معهم”.وأعرب عن أمله في أن تلتزم حماس بتعهدها، قائلاً: “إذا فعلت ذلك فستدرك أن خطة التنمية التي لدينا لغزة رائعة حقًا — أفضل بكثير مما طُرح سابقًا”، موضحًا أن الخطة تتضمن “برنامجًا ضخمًا لتوفير الوظائف”.

وأوضح ويتكوف أن الولايات المتحدة “في طور إنشاء برنامج لنزع السلاح والعفو”، مشيرًا إلى أن “حماس أوضحت أنها ستسلم سلاحها إلى قوة أمنية دولية”، معربًا عن أمله في تشكيل هذه القوة خلال الأسابيع الثلاثة الوشيكة.