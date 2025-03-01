حماس ترفض خطة إسرائيل لتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار

أعلنت حركة حماس،مساء اليوم السبت، أنها رفضت "صياغة إسرائيل لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار" الذي ينتهي اليوم السبت، وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم، إن "المفاوضاتت بشأن مرحلة ثانية من وقف إطلاق النار غير جارية حالياً".

وفي أعقاب إعلان حماس، ورد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دخل في مشاورات مع مسؤولين حكوميين ودفاعيين بشأن حالة الاتفاق.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستدعم إسرائيل في المسار الذي تختاره.

وتم إطلاق سراح 25 رهينة إسرائيلياً على قيد الحياة وثمانية قتلى بموجب المرحلة الأولى، إلى جانب خمسة عمال تايلانديين.