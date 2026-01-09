ألمانيا تدعو إسرائيل إلى تعليق جميع أعمال البناء في منطقة E1 بالضفة الغربية

دعت ألمانيا، اليوم الجمعة، إسرائيل إلى تعليق جميع أعمال البناء في منطقة E1 بالضفة الغربية، واصفةً مشروع الاستيطان بأنه "مثير للجدل"، ومحذرةً من أنه يُنذر بتفاقم عدم الاستقرار في المنطقة. وصرّح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية بأن "خطط مشروع E1 تندرج بوضوح ضمن تكثيف أوسع لسياسة الاستيطان في الضفة الغربية التي شهدناها مؤخرًا"، وتابع"مثل هذا التطور ينطوي على "خطر حقيقي لزيادة عدم الاستقرار، محليًا وإقليميًا".

ويتضمن مشروع E1 بناء آلاف الوحدات السكنية في منطقة تقع بين القدس ومعاليه أدوميم. وفي حال اكتماله، سيُوسّع المشروع معاليه أدوميم بشكل كبير، وسيُحدث، بحسب منتقديه، انقطاعًا جغرافيًا بين شمال الضفة الغربية وجنوبها. وتحذر برلين من العواقب السياسية والإنسانية المترتبة على هذا المشروع. أكد المتحدث الرسمي أن البناء في منطقة E1 من شأنه أن "يزيد من تقييد حرية تنقل السكان الفلسطينيين، ويُعرّض للخطر بشكل خطير فرص حل الدولتين"، الذي تعتبره ألمانيا الإطار الوحيد القابل للتطبيق لتسوية دائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

يدعم المشروع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وهو من أشدّ المؤيدين لتوسيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية. وقد صرّح في مناسبات عديدة بأن توسيع المستوطنات يهدف، على وجه الخصوص، إلى منع قيام دولة فلسطينية.

يُعدّ نداء ألمانيا جزءًا من سلسلة تحذيرات من شركاء إسرائيل الأوروبيين، إذ لا تزال قضية المستوطنات من أكثر القضايا حساسيةً وإثارةً للخلاف في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.