"مصر لن تسمح للجولاني التنازل عن الجولان وتقسيم سوريا"

على خلفية الضجة الكبيرة التي أثارتها تصريحات رئيس السوري المؤقت أحمد الشرع بخصوص مصر والعراق خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار في السعودية، أكد المحلل السياسي ماك شرقاوي أن"مصر لن تسمح للجولاني (الرئيس أحمد الشرع) التنازل عن الجولان وتقسيم سوريا". يمكنكم مشاهدة المداخلة كاملة.

جاء تصريح شرقاوي خلال مشاركته في برنامج المناظرة اليومية الذي قدمته لورين وهبي وقال :"مصر لن توافق ولن تسمح لأبو محمد الجولاني التنازل عن الجولان وتقسيم سوريا لتصبح دويلات صغيرة هنا وهناك .. أؤكد لك مصر قالت ’لا ’ لن تتنازل أيها الشرع عن الجولان".

وتعليقا عن تصريحه بخصوص مصر الذي أثار ضجة قال :"حين تواجد الشرع في المؤتمر في السعودية الذي تواجد به كوشنير صهر ترامب، مصر لم تكن موجودة في السؤال ، أقحمها حتى يبعد مصر عن سوريا لأنه يدرك بأن مصر لن تسمح له بالتنازل عن الجولان" ، مشيرا الى أنه لم يصدر"أي تصريح رسمي مصري للرد على التصريح.. مصر لا ترد على الصغار"..

الحلقة كاملة: