هل تعيد الحرب مع إيران رسم خريطة التحالفات في الشرق الأوسط؟

مع دخول الحرب بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى أسبوعها الثالث، تتزايد التساؤلات في الأوساط السياسية والاستراتيجية حول التداعيات الأوسع للصراع، ليس فقط على مستوى العمليات العسكرية، بل أيضاً على مستوى منظومة التحالفات الإقليمية والدولية في الشرق الأوسط.

فالتصعيد العسكري المتواصل، وتوسيع إيران نطاق هجماتها ليشمل مواقع وقواعد مرتبطة بالولايات المتحدة في عدة دول بالمنطقة، دفع العديد من العواصم الإقليمية إلى إعادة تقييم مواقفها الأمنية، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتحولها إلى صراع إقليمي مفتوح.

ويرى مراقبون أن الحرب الجارية قد تخلق واقعاً سياسياً جديداً في الخليج والشرق الأوسط، خصوصاً بعد تعرض دول في المنطقة لهجمات إيرانية استهدفت – وفق الرواية الإيرانية – مواقع تضم قواعد أو بنى عسكرية أميركية. ورغم تأكيد طهران أن ضرباتها موجهة ضد الوجود العسكري الأميركي وليس ضد الدول المضيفة، فإن هذه التطورات خلقت توتراً غير مسبوق في العلاقة بين إيران وبعض الدول الخليجية.

في المقابل، يطرح محللون تساؤلات حول فعالية المظلة الأمنية الأميركية في المنطقة، خاصة بعد تعرض مواقع قريبة من قواعد أميركية لهجمات صاروخية أو بطائرات مسيّرة. هذا الواقع أعاد إلى الواجهة نقاشاً قديماً في بعض العواصم الخليجية حول تنويع التحالفات الدفاعية وعدم الاعتماد الكامل على الشراكة الأمنية مع واشنطن.

وحسب تقديرات عدد من الباحثين في مراكز الدراسات الاستراتيجية، فإن استمرار الحرب أو توسعها قد يدفع بعض الدول الإقليمية إلى البحث عن ترتيبات أمنية بديلة، سواء عبر تعزيز التعاون الإقليمي أو عبر توسيع العلاقات العسكرية مع قوى دولية أخرى مثل الصين أو روسيا.

وفي هذا السياق، تشير تقارير إعلامية غربية إلى أن فكرة بناء منظومة أمن إقليمي جديدة قد تعود إلى الواجهة، خاصة في ظل تعثر مشاريع التحالفات العسكرية العربية في السنوات الماضية وعدم تحولها إلى إطار أمني مؤثر على المستوى الإقليمي.

على الجانب الإسرائيلي، تبدو القيادة السياسية مصممة على مواصلة الحرب بهدف تقليص قدرات إيران العسكرية، خاصة في ما يتعلق بالبرنامجين النووي والصاروخي. وفي هذا الإطار، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الأيام الماضية عن توجه لتعزيز شراكات استراتيجية جديدة، من بينها تطوير العلاقات مع الهند في المجالات الأمنية والتكنولوجية، في إطار توسيع شبكة التحالفات خارج الشرق الأوسط.

ويرى مراقبون أن إسرائيل تسعى من خلال هذه الحرب إلى ترسيخ موقعها كقوة مركزية في النظام الإقليمي الجديد، خصوصاً إذا نجحت في إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. غير أن محللين يحذرون في المقابل من أن نتائج الحرب قد تكون أكثر تعقيداً، إذ إن أي صراع طويل قد يعيد تشكيل موازين القوى بطريقة غير متوقعة.

كما تشير تقديرات أمنية إلى أن خريطة التحالفات في المنطقة أصبحت أكثر تعقيداً في ظل دخول أطراف متعددة على خط الأزمة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال الدعم السياسي أو العسكري. فإلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، تتابع دول إقليمية مثل السعودية وقطر والإمارات والبحرين والعراق والأردن تطورات الحرب بحذر، نظراً لانعكاساتها المحتملة على أمنها واستقرارها.

ويرى بعض المحللين أن الخليج العربي بات يشكل إحدى الساحات الحساسة في هذه المواجهة، نظراً لوجود القواعد العسكرية الأجنبية وممرات الطاقة الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الشرايين النفطية في العالم.

وفي السياق الدولي، تتزايد المؤشرات على أن الصراع يتجاوز أبعاده الإقليمية ليأخذ طابعاً أكثر اتساعاً. فبينما تدعم الولايات المتحدة إسرائيل عسكرياً وسياسياً، تتابع قوى دولية أخرى مثل روسيا والصين تطورات الحرب عن كثب، في ظل مخاوف من انعكاساتها على أسواق الطاقة والتوازنات الجيوسياسية العالمية.

كما أن بعض التقارير الاستراتيجية تربط بين الحرب الجارية والتنافس العالمي المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، خاصة في ما يتعلق بالسيطرة على طرق الطاقة وأسواق النفط، وهو ما قد يضيف بعداً اقتصادياً واستراتيجياً إضافياً للصراع.

وبينما تؤكد إسرائيل استمرار عملياتها العسكرية حتى تحقيق أهدافها المعلنة، تعلن إيران من جانبها أنها مستعدة لخوض حرب استنزاف طويلة إذا لزم الأمر. هذا التباين في المواقف يعزز تقديرات بأن المنطقة قد تكون مقبلة على مرحلة طويلة من عدم الاستقرار.

في ضوء هذه المعطيات، يرى مراقبون أن الشرق الأوسط يقف اليوم أمام لحظة مفصلية قد تعيد رسم خريطة التحالفات في المنطقة. فنتائج هذه الحرب – سواء انتهت بتسوية سياسية أو بتصعيد عسكري أوسع – قد تحدد شكل النظام الإقليمي الجديد وحدود النفوذ بين القوى الفاعلة في المنطقة لسنوات قادمة.