الأمين العام للجامعة العربية: "حروب إسرائيل على غزة ولبنان وسوريا تظهر تعمدها استباحة الدول، لخدمة أجندات داخلية ضيقة"

الأمين العام للجامعة العربية: "حروب إسرائيل على غزة ولبنان وسوريا تظهر تعمدها استباحة الدول"

أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الجمعة، الحروب التي تشنها إسرائيل على غزة ولبنان وسوريا،واستئناف إسرائيل سياسة الاغتيالات في لبنان" بوصفها "خرقاً غير مقبول ومُدان لاتفاق وقف إطلاق النار" ما يهدد بإشعال الموقف، واصفاً العمليات العسكرية الإسرائيلية بأنها تظهر "تعمدها خرق الاتفاقات الموقعة واستباحة الدول".

ونقل المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية عن أبو الغيط "استنكاره الشديد" لما تمارسه "إسرائيل من قتل وتهجير في غزة" بوصفه "مرحلة جديدة غير مسبوقة من الوحشية والتجرد من الإنسانية". وأكد على أن "إسرائيل تسعى لدفع الفلسطينيين خارج قطاع غزة بجعل حياتهم داخله مستحيلة، مناشداً كافة الدول المحبة للسلام بالتحرك".

ووصف الأمين العام للجامعة العربية التصعيد العسكري في سوريا بأنه "غير مسؤول ولا غاية له سوى الاستفزاز وإشعال الحرائق لخدمة أجندات داخلية ضيقة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنه قتل قيادياً بارزاً بحركة حماس في عملية اغتيال في صيدا جنوب لبنان.