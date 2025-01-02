نشر أول: إسرائيل تدير اتصالات للإفراج عن باحثة إسرائيلية مختطفة في العراق

يدير مسؤولون إسرائيليون خلال الأشهر الأخيرة اتصالات عن طريق طرف ثالث للإفراج عن المختطفة الإسرائيلية الباحثة اليزابيث تسوركوف، وذلك وفقا لما علمته i24NEWS. وانقطت هذه الاتصالات في الماضي، لكنها رجعت مؤخرا في مراحل أولية.

يشار الى أنه رغم التقارير السابقة عن ربط الإفراج عنها مع الحرب في غزة- إلا أن تقديرات مسؤول إسرائيلي على إطلاع على الاتصالات بأنه يمكن التوصل الى اتفاق بدون إدخال الحرب، والتقارير كانت تهدف لإرضاء ممولي التنظيم الذي يحتجزها.

اختُطفت إليزابيث تسوركوف في أواخر آذار/مارس 2023 في العراق من قبل كتائب حزب الله وهي مجموعة مسلحة موالية لايران. ووقع ذلك بعد عودتها إلى منزلها من مقهى في حي الكرادة ببغداد، وتحمل تسوركوف الجنسية الروسية والإسرائيلية.