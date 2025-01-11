أحمد الشرع: "هناك قضايا كثيرة يتم بحثها مع لبنان، من أهمها ضبط الحدود مع سوريا"

أكد قائد إدارة العمليات في سوريا أحمد الشرع على أنه "هناك قضايا كثيرة يتم بحثها مع لبنان، من أهمها ضبط الحدود بين البلدين" وتابع "سنؤسس لعلاقة جديدة بين سوريا ولبنان، وسنكون على مسافة واحدة من الجميع في لبنان".

وأوضح الشرع خلال لقائه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي،"ندعم خيارات التوافق اللبنانية لاسيما على صعيد انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية". وأضاف: "بيننا وبين لبنان مصالح مشتركة واستراتيجية". وأمل الشرع "اختيار ميقاتي لرئاسة الحكومة مُجدداً"،وأفاد"نسعى لتعاون طويل الأمد مع لبنان".

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع ميقاتي، قال الشرع: "نطلب من الشعبين السوري واللبناني فرصة لمعالجة مشكلات الماضي"، كما لفت إلى أنهما بحثا "موضوع الودائع السورية بالبنوك اللبنانية"وقال "الأولوية في سوريا هي للوضع الداخلي وحالة الأمن وحصر السلاح بيد الدولة"، وأضاف "نبني العلاقات مع لبنان على أساس الأخوة، ونسعى لزيادة الأواصر الاجتماعية، وأي عوائق حدودية بيننا يجب أن تُلغى مستقبلاً".

من جهته، قال ميقاتي "سررت بزيارة دمشق، وبحثنا مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، العلاقات الثنائية، وتمنينا لسوريا الاستقرار والسلام".وأشار ميقاتي في مؤتمر صحافي مشترك مع الشرع، إلى أن "سوريا تمثل البوابة الطبيعية للبنان إلى العالم العربي وطالما هي بخير فإن لبنان بخير".وأضاف: "بات ملحاً لمصلحة البلدين معالجة أزمة النزوح السوري جميعاً وعودة النازحين إلى سوريا التي بدأت تستعيد عافيتها". وقال ميقاتي: "لمست استعداد سوريا لمتابعة ملف النزوح، كما بحثنا ملف الحدود، وتمّ التأكيد على حماية أمن البلدين".