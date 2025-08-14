لماذا زار رئيس الموساد قطر؟

قد يعجبك أيضًا -

لأول مرة منذ انهيار المفاوضات، زار رئيس الموساد، ديدي برنياع، قطر اليوم (الخميس)، وعقد عدة اجتماعات. وصرح مصدر مطلع لـ i24NEWS بأنه "في حال تحقيق تقدم في المحادثات التي تجريها حماس في مصر، ستُستأنف المفاوضات في الدوحة". وتأتي زيارته بعد أن صرّح برنياع في محادثات مغلقة هذا الأسبوع بأنه "يجب إبقاء القطريين في الصورة"..

لكن مصدرًا سياسيًا رفيع المستوى أوضح أن "رئيس الموساد سافر إلى قطر لبحث شؤون الموساد، وليس مفاوضات صفقة الرهائن. بل أوضح رئيس الموساد خلال الاجتماع أنه تم التخلي عن صفقة جزئية".