رئيس الموساد سينضم إلى رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

قد يعجبك أيضًا -

رئيس الموساد ديدي برنياع سينضم إلى رحلة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، وذلك بحسب ما علمت به قناة i24NEWS هذا المساء (الخميس). انضمامه إلى الرحلة يُعتبر أمرًا غير اعتيادي، ويدل على أهمية المناقشات المتوقعة.

نتنياهو سيبدأ زيارته في نيويورك، حيث سيلقي خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. بعد ذلك سيتوجه إلى واشنطن، حيث سيلتقي في البيت الأبيض مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

في صلب جدول الأعمال: الجهود الأمريكية لدفع اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا. من المتوقع أن يلعب برنياع دورًا هامًا في المناقشات ويعرض مطالب إسرائيل لضمان الأمن على طول الحدود الشمالية لإسرائيل.

كل ذلك يأتي في ظل تصريحات رئيس سوريا أحمد الشرع أمس، التي قال فيها إن هناك تقدمًا كبيرًا بالمحادثات، وإنه من الممكن أن يتم التوصل إلى اتفاق في الأيام القريبة القادمة.