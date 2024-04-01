قال المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور،مستء اليوم الإثنين، لوكالة "رويترز"، إن "السُلطة الفلسطينية تريد أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الشهر الجاري، على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية"، ومن المتوقع أن تمنع الولايات المتحدة حليفة إسرائيل، هذه الخطوة من الاكتمال، عبر استخدام حق النقض "الفيتو".

وأوضح رياض منصور، الذي يتمتع بصفة مراقب دائم في الأمم المتحدة، أن "الهدف هو أن يتخذ مجلس الأمن قرارا في اجتماع وزاري بشأن الشرق الأوسط في 18 أبريل/نيسان الجاري، لكن لم يتم تحديد موعد للتصويت بعد.

وأشار إلى أنه طلب العضوية الكاملة الذي قدمه الفلسطينيون في عام 2011 لا يزال معلقا لأن المجلس المؤلف من 15 عضوا لم يتخذ قرارا رسميا على الإطلاق. وأضاف: "النية هي تقديم هذا الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه هذا الشهر".

ويتعين أن يحظى طلب العضوية في الأمم المتحدة بموافقة مجلس الأمن ـ حيث تتمتع الولايات المتحدة بحق النقض ـ ثم موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم 193 عضواً على الأقل.