"إعتقال خلية الفوضى في الإردن "||محلل سياسي أردني :"أعتقد أن التداعيات ستشمل جبهة العمل الإسلامي على الأرجح "

على خلفية اعتقال السلطات الأردنية لخلية من 16 عنصرا ، تتهمها السلطات الأردنية بأنها كانت تعمل على تجهيز لعمليات تخريبية في البلاد، صرح المحلل السياسي بشار جرار خلال مشاركته في برنامج "هذا المساء" الذي تقدمه لورين وهبي بأن "تداعيات هذا الاعتقال ستشمل جبهة العمل الإسلامي على الأرجح" لمشاهدة المداخلة في الفيديو المرفق.

وأوضح جرار "الأهمية في التوقيت وليس التفاصيل، الأربعاء هو يوم العلم الأردني ، والقضية ترتبط بعمق الإنتماء إلى الوطن والهوية، ما حدث لا ينحصر فقط بضبط العلاقة مع جماعة محظورة، وإنما الغطاء السياسي، على سبيل المثال اثنين من المعتقلين نشطاء تم المطالبة سابقا بالإفراج عنهم، وهم بنفس الوقت كانوا يعملون من عام 2021 على تجهيز عمليات لتخريب مادي" وأشدد "لا يجب القبول بأي واجهة إعلامية أو سياسية لهذا التنظيم، وأعتقد أن التداعيات ستشمل جبهة العمل الإسلامي على الأرجح"

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