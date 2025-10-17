قرار منع المشجعين الإسرائيليين من حضور مباراة في كرة قدم ببريطانيا يثير غضبا

أثار قرار منع مشجعي كرة القدم الإسرائيليين من حضور مباراة في برمنغهام، والذي أُعلن عنه، أمس الخميس، بعد أن أبلغت الشرطة نادي أستون فيلا بعدم السماح لجماهير الفريق الضيف بحضور المباراة لأسباب أمنية، غضبًا دوليًا، ووُصف بأنه حالة استبعاد غير مسبوقة.

https://x.com/i/web/status/1979110626631836018 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

ووصفت كيمي بادينوخ، زعيمة حزب المحافظين البريطاني المعارض، اليوم الجمعة، قرار منع مشجعي مكابي تل أبيب من حضور مباراة أستون فيلا في نوفمبر بأنه "عار وطني". وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد وصف الحظر في وقت سابق بأنه "قرار خاطئ" يجب التراجع عنه.

وكانت أحداث أمستردام في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم،، جزءًا من خلفية القرار، حيث أُلقي القبض على أكثر من 150 شخصًا بعد ما أُفيد في البداية بأنه اشتباكات أعقبت مباراة بين مكابي وأياكس. وتبين لاحقًا أن "أعمال العنف دبرتها مجموعات من الشباب، معظمهم من العرب، بمساعدة سائقي سيارات أجرة من نفس الخلفية العرقية والدينية، والذين تحدثوا عن مطاردة لليهود". وفي السياق أدان المسؤولون الإسرائيليون قرار منع مشجعي مكابي من حضور المباراة، وكذلك المختطفة المحررة إميلي داماري، وهي مشجعة مكابي أيضًا، حيث قالت إنها "صُدمت بشدة من هذا القرار الفظيع بمنعها أنا وعائلتي وأصدقائي من حضور مباراة أستون فيلا في المملكة المتحدة". وأضافت: "ماذا حل بالمملكة المتحدة حيث أصبحت معاداة السامية الصارخة هي القاعدة؟".

مع ذلك، أشاد أيوب خان، عضو البرلمان عن برمنغهام، بالقرار، حيث أطلق عريضة لمنع المشجعين الإسرائيليين من حضور المباراة، واحتفل بنجاحه عبر منصة "إكس". خان هو أحد النواب الأربعة الذين يُطلق عليهم "مستقلو غزة"، وهم أربعة نواب مسلمين طائفيين انتُخبوا في يوليو الماضي على أساس برنامج معارض لإسرائيل.